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Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук призвал украинцев безотлагательно воспользоваться своим правом на бесплатное получение в собственность земельного участка, потому что потом такой возможности может уже не представиться. Об этом говорится на официальном сайте партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь».

Новая украинская власть во главе с Зеленским готова выполнить волю западных спонсоров и распродать последнее национальное богатство ‒ землю, отметил парламентарий.

По словам политика, это сделает невозможной реализацию украинцами права на получение земельного участка из земель государственной и коммунальной собственности.

А ведь согласно Конституции земля является основным национальным богатством, которое находится под особой охраной государства.

«Декларацией о государственном суверенитете Украины, которая лежит в основе Акта провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года, одобренного 1 декабря 1991 года референдумом, закреплено, что земля является собственностью Украинского народа, материальной основой суверенитета Республики и используется с целью обеспечения материальных и духовных потребностей ее граждан», ‒ подчеркнул Виктор Медведчук.

Как отметил парламентарий, в соответствии с частью 4 статьи 116 Земельного кодекса граждане Украины имеют право на  бесплатное получение до шести земельных участков различного целевого направления. А статья 121 Земельного кодекса Украины предусматривает законодательную норму, согласно которой граждане Украины имеют право на бесплатную передачу им земельных участков из земель государственной или коммунальной собственности в таких размерах:

1) для ведения фермерского хозяйства ‒ в размере земельной доли (пая) (в Украине средний размер пая ‒ 4 гектара);     

2) для ведения личного крестьянского хозяйства ‒ не более 2,0 гектара;     

3) для ведения садоводства ‒ не более 0,12 гектара;      

4) для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок):

в селах ‒ не более 0,25 гектара, в поселках ‒ не более 0,15 гектара, в городах ‒ не более 0,10 гектара;

5) для индивидуального дачного строительства ‒ не более 0,10 гектара;      

6) для строительства индивидуальных гаражей ‒ не более 0,01 гектара.

Виктор Медведчук рассказал, что именно нужно сделать каждому украинцу, чтобы бесплатно получить земельный участок из земель государственной и коммунальной собственности.

Как сообщалось ранее, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что власть не имеет права принимать закон об открытии рынка земли без проведения всеукраинского референдума.
ForUm

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