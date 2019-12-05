Архиепископ Критской Православной Церкви Константинопольского патриархата Ириней (Афанасиадис) не стал участвовать в богослужении из-за присутствия архиепископа Православной Церкви Украины Евстратия Зори.

Фото: iak.gr

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом написал греческий ресурс Оukraniko.

«Мы все видели трагический образ мудрого архиепископа Критского Иринея, который отказался участвовать в совместном богослужении с раскольниками из Украины и смиренно молился в алтаре», - сообщает греческое издание.

По мнению источника, каноническая Церковь имеет поддержку в числе греческих митрополитов, не все из которых согласны с решениями патриарха Варфоломея.

Издание отмечает, что «Московский Патриархат и митрополит Киевский до сих пор движутся в пределах Священных Канонов, и не могут быть подвергнуты критике со стороны Православной Церкви, поскольку их позиции ясны и имеют примеры в церковной истории».

В «Оukraniko» считают, что Константинопольский патриарх оказывает давление на Поместные Церкви относительно скорейшего признания ПЦУ.

«Патриарх Варфоломей пытается строго навязать собеседникам свое собственное мнение, когда они выражают негативное отношение к его решениям», - отметили в издании.

По мнению журналистов ресурса, глава Фанара не осознал, что «повторяющиеся угрозы, давление и запугивание не заставят отказаться от верной позиции многих богословов и епископов по «украинскому вопросу».

Греческое СМИ сообщает, что многие фанарские иерархи воздерживаются от богослужений с ПЦУ.

«Митрополиты Фанара, которые считаются самыми серьезными и превосходными богословами, такие как митрополит Принкипонисский Димитрий (Комматас), митрополит Галлиопольский и Мадитский Стефан (Динидис) и митрополит Иконийский Феолипт (Фенерли́с) не только не уверены в правильности автокефалии ПЦУ, но и воздерживаются от контактов с раскольниками», -отметили в источнике.