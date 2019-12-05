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НАТО сегодня невыгодно, чтобы Украина стала полноправным членом Альянса. Об этом председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук заявил, общаясь с журналистами в кулуарах Верховной Рады. 

«О курсе в НАТО. На полноценное приобретение НАТО. Но мы же знаем и позицию самого НАТО по этому поводу, и мы знаем позицию если и не НАТО, то хотя бы мы исходим из того, что даже помощник по вопросам безопасности президента США г-на Трампа буквально несколько дней назад заявил, что это сегодня не вопрос современного этапа развития отношений между НАТО и Украиной, и НАТО невыгодно сегодня, чтобы Украина стала полноправным членом НАТО, потому что никто не хочет ссориться с Россией», - сказал он.

«Более чем красочное, прямолинейное заявление, тем более со стороны США, должно было бы отрезвить всех. Не только партию войны, но и тех, кто пока только претендует на место партии войны в Украине», - добавил нардеп.
ForUm

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