Ряд украинских экспертов выразили озабоченность в связи с обысками в офисе председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, где также находятся приемные шести народных депутатов от оппозиционной фракции.

По словам адвоката Андрея Гожего, сотрудники Службы безопасности Украины воспользовались лазейкой в украинском законодательстве, которое разрешает проводить осмотр места происшествия без внесения сведений в Единый государственный реестр досудебных расследований и без предварительной санкции суда.

Гожий также уверен, что обыски в приемных народных депутатов от ОПЗЖ можно объяснить приближающимся саммитом лидеров «нормандской четвертки».

«Атака производится на офис Медведчука, то есть – на самого Медведчука. И это происходит в условиях, когда собирается «нормандская четвёрка» на переговоры. Конечно, это сигнал. Понятно, что решение принимало руководство нашего государства – и даже не то, которое находится в самом государстве. Я думаю, что это попытка сорвать мирный процесс – и сорвать его руками не украинской стороны, сделать так, чтобы другая сторона обиделась, предприняла какие-то действия, которые наши заокеанские партнеры могут оценить как недружественные, чтобы сорвать дальнейшие переговоры и развить эскалацию в связи с этим. Поэтому это очень тревожный сигнал», – подчеркнул он.

Как отметил украинский политолог Михаил Погребинский, нынешняя украинская власть осуществляет давление на оппозицию в связи с «распространенным мнением, что попытки политсилы Виктора Медведчука найти компромисс по проблеме мирного урегулирования в Донбассе могут смутить Зеленского и подвигнуть его к более конструктивной позиции на переговорах в рамкам Нормандского формата».

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в здании, в котором находятся приемные шести народных депутатов от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», а именно: Виктора Медведчука, Тараса Козака, Василия Нимченко, Юрия Загороднего, Виктора Черного и Александра Колтуновича.

Как сообщалось ранее, в ОПЗЖ отреагировали на незаконные действия СБУ и заявили, что подобное расценивается как политическая расправа и месть за принципиальную и последовательную позицию депутатов партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», которые выступают за мирное урегулирование конфликта на Донбассе и защищают конституционные права и свободы украинских граждан.