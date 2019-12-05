Сбушники своим обыском у Медведчука фактически написали чистосердечное признание в том, что приказ начать репрессии против оппозиции - это правда. Об этом написал в Facebook журналист Денис Селезнев.

Селезнев напомнил, как недавно украинские СМИ опубликовали поручение СБУ организовать слежку за главой политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктором Медведчуком и его соратниками.

«Несколько недель назад писал в фб об утечке – тогда в СМИ попало поручение по СБУ организовать слежку за Медведчуком и членами его семьи, а также за целым списком депутатов от ОПЗЖ. Пресс-служба СБУ тогда официально назвала эту информацию фейком», - напомнил журналист.

«И что же мы видим теперь? Не прошло и месяца как бравые автоматчики штурмуют офис прямо в центре Киева. И это не штаб-квартира кого-то из главарей «партии войны», нет – это офис главы политсовета той партии, которая за мир на Донбассе», - подчеркнул автор.

По словам Селезнева, «Порошенко оборзел уже настолько что грозит власти новым майданом, а на повестки на допрос по делам о коррупции просто откровенно плюет». «Но сбушники пришли не к Порошенко, Тимошенко или Вакарчуку – а к Медведчуку», - указал на противоречие журналист.

Селезнев обращает внимание, что новая власть во главе с Зеленским ведет себя точно так же как и Порошенко, когда на офис Медведчука нападали банды радикалов, поджигали помещение и угрожали находящимся внутри людям.

«Елки зеленые! Ребята, что ж вы так палитесь тупо – на словах одно, а на деле творите совершенно другое?! На словах за мир, а на деле прессуете «партию мира». На словах «новые лица», а на деле – точно такой же беспредел как при Порошенко. При Порошенко, правда, радикальная гопота штурмовала и поджигала офис, но в темпе турборежима Зе-власть тоже скоро к этому придет», - напомнил журналист.

Селезнев уверен, что обыском в личном офисе у Медведчука «зеленая власть» во главе с Зеленским по факту написала «чистосердечное признание» - что они такой же Порошенко, только в профиль.

По его словам, атака на Медведчука обязательно повлияет на переговоры в «нормандском формате», назначенные на воскресенье, 8 декабря, в Париже.

«Личный друг Путина, человек, которого Меркель просила назначить в Минскую контактную группу в 2014 году.

Честное слово, трудно будет Зеленскому в воскресенье объяснить свое поведение Путину, Меркель и Макрону. Вряд ли они поверят, что он искренне говорит, когда будет обещать выполнение Минских соглашений», - сделал вывод журналист Денис Селезнев.