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Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины IX созыва Виктор Медведчук обеспокоен тем, что Украина может остаться без транзита российского газа уже с 1 января 2020 года.

Об этом говорится в материале одного из самых авторитетных австрийско-немецких СМИ The World News Monitor со ссылкой на российское издание «ТАСС».

«Сегодня уже вряд ли есть механизмы, которые могут это предотвратить. Ситуация складывается таким образом, что мы потеряли время… Окончательное подписание должно произойти не позднее 13 декабря, когда закрываются заявки на поставки газа европейским операторам. Но до 13 декабря ничего сделать нельзя. Можно лишь продлить действующий контракт на год, но такой путь невыгоден украинской стороне», –  подчеркнул Виктор Медведчук.

Политик также уверен, что для Украины выгодным был бы вариант с созданием международного газотранспортного консорциума с участием России и европейских газовых операторов.

«Мы получаем в доходную часть бюджета от транспортировки газа в Европу около 3 млрд долларов за год, то есть 250 млн в месяц. С января они уже не будут поступать. Украинская власть этого не сделала, а все другие варианты в итоге для Украины будут негативными», –  резюмировал парламентарий.

Напомним, во время встречи председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука с руководством российского «Газпрома», украинскому политику удалось договориться о существенной скидке на газ для украинцев на 25%.

Однако, Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что новая украинская власть не хочет пользоваться результатами его переговоров, так как действует не в интересах украинского народа. 
ForUm

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