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Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что нынешняя украинская власть во главе с президентом Зеленским, стремясь сохранить текущее положение дел, взяла курс на срыв договоренностей в «нормандском формате».

Как отметил Медведчук, принятие Верховной Радой постановления «О Заявлении Верховной Рады Украины «О первоочередных шагах обеспечения евроатлантической интеграции Украины – обретения полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора»« стало очередной политической провокацией накануне встречи «нормандской четверки» в Париже.

Народный депутат также подчеркнул: «Особый цинизм этому голосованию придает то, что сделано это было с подачи «Европейской солидарности», а поддержано партией «Слуга народа». Таким образом президентская политсила прямо задекларировала то, что давно является очевидным для всех: преемственность по отношению к политике прежней власти, использование ее идеологии, риторики и методов».

«Слуга народа» становится на позиции «партии войны», не заинтересованной в мирном урегулировании ситуации на Донбассе и выполнении Минских соглашений», – отметил политик.

Виктор Медведчук также прокомментировал высказывания главы МИД Украины Вадима Пристайко, который заявил: «Если спросите, что опаснее (для НАТО) – терроризм или Россия, то я скажу, что не вижу разницы между ними».

По словам Медведчука, подобная позиция руководителя внешнеполитического ведомства Украины является прямым вредительством.

«Сопоставление этих фактов позволяет сделать очевидный вывод: нынешняя украинская власть, стремясь сохранить текущее положение дел, взяла курс на срыв договоренностей в «нормандском формате»«, – резюмировал политик.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что выполнение Украиной Минских соглашений зависит только от политической воли президента Зеленского.
ForUm

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