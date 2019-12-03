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Государственное бюро расследований внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления сотрудниками Службы безопасности Украины в отношении народных депутатов от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Как сообщили в ГБР, против представителей Службы безопасности Украины начато досудебное расследование о совершении ими уголовного преступления, изложенного в заявлении народного депутата Украины Рената Кузьмина.

Так, в своем обращении к Генеральному прокурору Украины, Ренат Кузьмин предоставил информацию о том, что отделу ДЗНГ СБУ предписывается установить связи, образ жизни, место жительства и контакты народных депутатов от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Медведчука В. В., Шуфрича Н. И., Козака Т. Р., Нимченко В. И., Загороднего Ю. И., Колтуновича А. С., Волошина О. А., Дунаева С. В., Столара В. М., Абрамовича И. О., Приходько Н. И., Пономарева А. С.

В свою очередь, представители партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» подчеркнули, что депутаты их фракции не являются фигурантами уголовных дел, им не сообщалось о подозрении, и в отношении них Верховная Рада не давала разрешения на привлечение к уголовной ответственности.

«Оппозиционная платформа – За жизнь" подчеркивает, что эти депутаты не являются фигурантами уголовных дел, им не сообщалось о подозрении, и в отношении них Верховная Рада не давала разрешения на привлечение к уголовной ответственности. Следовательно, осуществление в отношении них каких-либо оперативно-розыскных или следственных действий является незаконным и содержит признаки уголовных преступлений», - отметили в ОПЗЖ.

Напомним, члены оппозиционной фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» неоднократно заявляли, что за незаконные действия руководства и сотрудников СБУ предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьями 14, 170, 182, 344, 356, 365, 371 УК Украины.
ForUm

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