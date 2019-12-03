Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины IX созыва Виктор Медведчук заявил, что нынешнее правительство во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком убивает пенсионеров своими циничными и антисоциальными действиями.

Как сообщил Медведчук, более 70% от всех пенсионеров, проживающих в Украине, получают пенсии менее 3000 грн.

«С 1 декабря в Украине повысили пенсии: на 74 грн ‒ минимальную и 740 грн ‒ максимальную. До этого, с 1 июля 2019 года, минимальная пенсия составляла 1564 грн. Стоит отметить, что в Украине пенсионеров, получающих менее 3000 грн пенсии, ‒ 70% от общего количества. Безусловно, правительства Яценюка ‒ Гройсмана много сделали для «решения» пенсионной проблемы: с января 2016-го до середины 2019 года количество пенсионеров в Украине сократилось почти на миллион (!) человек», ‒ отметил политик.

По словам оппозиционного политика, повышая украинским пенсионерам выплаты на 70 гривен, правительство Гончарука попросту устраивает пенсионный геноцид в стране и убивает самих пенсионеров.

«Что же делает новое правительство? Продолжает ту же антисоциальную политику! С 1 декабря 2019 года минимальная пенсия выросла на 74 грн – до 1638 грн, прожиточный минимум увеличился на 91 грн – до 2027 грн. Вот и вся «борьба с бедностью». Стоит отметить, что в долларовом эквиваленте уже повышенные прожиточный минимум и минимальная пенсия составили $84,5 и $68,2 (это в 1,7 раза меньше, чем по итогам 2013 года).

Невзирая на реальную инфляцию нынешней осени: резкий рост цен на овощи, молочную продукцию, гречку и другие крупы – правительство Гончарука, следуя «заветам» Гройсмана, для большинства пенсионеров повысило пенсию на 70‒100 грн. Что дает такая прибавка? 3 литра молока, или 2,5 килограмма гречки (и то и другое, кстати, дорожает), или 1 упаковку недорогих таблеток. И все…», ‒ резюмировал он.

Как сообщал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук ранее, премьер-министр Украины Алексей Гончарук и его команда – это команда дилетантов, которые действует не в интересах украинского населения.