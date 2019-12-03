Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук призвал граждан Украины воспользоваться своим правом на бесплатную приватизацию земельного участка из земель государственной и коммунальной собственности. Причем сделать это безотлагательно, потому что открытие рынка сельскохозяйственных земель, запланированное властью, сделает невозможным реализацию этого права.

Об этом говорится на сайте партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Парламентарий напомнил, что часть 1 статьи 121 Земельного кодекса Украины предоставляет гражданам Украины право «на бесплатную передачу им земельных участков из земель государственной или коммунальной собственности в следующих размерах: 1) для ведения фермерского хозяйства ‒ в размере земельной доли (пая) (в Украине средний размер пая ‒ 4 гектара), определенной для членов сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории сельского, поселкового, городского совета, где находится фермерское хозяйство; 2) для ведения личного крестьянского хозяйства ‒ не более 2,0 гектаров; 3) для ведения садоводства ‒ не более 0,12 гектара; 4) для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах ‒ не более 0,25 гектара, в поселках ‒ не более 0,15 гектара, в городах ‒ не более 0,10 гектара; 5) для индивидуального дачного строительства ‒ не более 0,10 гектара; 6) для строительства индивидуальных гаражей ‒ не более 0,01 гектара».

Виктор Медведчук также убежден, что люди должны знать: согласно части 4 статьи 116 Земельного кодекса Украины передача земельных участков бесплатно в собственность граждан в пределах норм, определенных частью 1 статьи 121 Земельного кодекса Украины, проводится один раз по каждому виду использования. «То есть гражданин Украины имеет право получить в частную собственность до шести земельных участков различного целевого назначения!» ‒ подчеркнул нардеп.

«Максимальное удовлетворение прав граждан Украины на бесплатную приватизацию земельных участков станет возможным на основе жесткого контроля государства и общественности за перераспределением земель государственной и коммунальной собственности», ‒ отметил Медведчук.

Виктор Медведчук убежден: государство в первую очередь обязано обеспечивать законное право граждан Украины владеть землей, как это предусмотрено Земельным кодексом Украины 2001 года.

Но проголосованный в первом чтении законопроект № 2178-10 об открытии рынка земли дает возможность иностранным гражданам покупать украинскую землю, что делает невозможным удовлетворение законных прав украинцев на бесплатное получение земли.

«В случае окончательного принятия законопроекта № 2178-10… с 1 января 2024 года иностранные юридические лица смогут на законных основаниях покупать в Украине сельскохозяйственные земли, находящиеся в государственной и коммунальной собственности», ‒ отметил Виктор Медведчук.

Парламентарий также обеспокоен тем, что в случае принятия закона об открытии рынка земли совокупная площадь сельскохозяйственных земель в собственности одного лица составит около 200 тыс. гектаров, что «дает зеленый свет еще большей концентрации земельной собственности в агрохолдингах и открывает люфты для поглощения наиболее плодородных земель транснациональным капиталом».

«Чувствуя ответственность перед нынешним и будущими поколениями, оценивая риски расширения масштабов земельных спекуляций и земельного рейдерства в связи с неподготовленностью общества к запуску свободного оборота сельскохозяйственных земель, а также в связи с вероятным распространением процессов обезземеливания крестьян, «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» требует прекратить форсирование земельной реформы до тех пор, пока не будет удовлетворено право граждан Украины на бесплатную приватизацию земельных участков как для сельскохозяйственных, так и не для сельскохозяйственных нужд», ‒ заявил политик.

«Поэтому «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь»… обращается к соотечественникам, чтобы они безотлагательно воспользовались своим правом на бесплатную приватизацию земельного участка», ‒ подытожил Виктор Медведчук.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что новая украинская власть не имеет никакого права принимать закон об открытии рынка земли без проведения всеукраинского референдума.