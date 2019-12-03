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Инициатива министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского сажать в тюрьму за информационные фейки - это признак того, что власть боится критики в свой адрес. Такое мнение в эфире телеканала NewsOne выразил общественный деятель Александр Скубченко.

«Они же боятся, по большому счету, не лжи - они боятся критики. По большому счету, боятся, потому что у людей уже появилась возможность сравнивать что-то с чем-то», - пояснил общественный деятель, зачем Бородянский предлагает наказывать за фейки.

По словам Скубченко, новая власть боится, что она проигрывает в сравнении с оппозиционными политиками.

 «Например, этот пресс-марафон Зеленского, 14 часов или сколько он шел. Что там было на этом пресс-марафоне? «Я не знаю», «я узнаю», «я посоветуюсь, «я это запишу», «я это узнаю», да?», - напомнил Скубченко самые популярные ответы Зеленского.

На контрасте, привел пример Скубченко, интервью такого политика как Виктор Медведчук получилось в 1000 раз более информативным, чем весь пресс-марафон Зеленского, который длился 14 часов.

 «Вот последнее интервью Медведчука было 1 час 40 минут, в тысячу раз информативней. Цифры, конкретика, что делать, да, по экономике, почему-то там. Что рост в 40 %, о котором Гончарук говорит  - почему это не может состояться, и как его сделать лучше, т.е. полностью со своими рецептами», - аргументировал общественный деятель.

По словам Скубченко, проблема новой власти в том, что украинцы сравнивают ее слова и действия с другими политиками - и это сравнение не в пользу Зеленского и компании.

«Вот людям есть, что сравнивать - так что будет тогда фейк? Вот 14 часов Зеленского или то, что рассказал Медведчук за час сорок? Вот кто это будет признавать? Вот в этом же вопрос. Бородянский на себя мантию судьи информационного хочет навесить?», - задается вопросом общественный деятель Александр Скубченко.
ForUm

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