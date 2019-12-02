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В Киевской области в поселке городского типа Клавдиево более суток 120 сотрудников полиции разыскивали священнослужителя, который ушел в лес и не вернулся.

Фото: УНИАН

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного главка полиции, в субботу один из прихожан сообщил, что пропал священнослужитель из Клавдиево. Личный состав полиции региона был поднят по тревоге, были привлечены все подразделения превентивной деятельности и уголовная полиция.

В итоге в воскресенье поздно вечером руководитель полиции области Андрей Небытов сообщил об обнаружении священнослужителя.

«Хорошая новость! Священнослужителя, который исчез в Бородянском районе нашли!.. Как рассказал правоохранителям разыскиваемый, "ходил и молился в лесу". В поисковой операции было задействовано 120 сотрудников полиции, также помогала громада», - сообщил Небытов на своей странице в Facebook.
ForUm

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