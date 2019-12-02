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Президент Украины Владимир Зеленский знает, как на Донбассе относятся к вступлению в НАТО, его политика - осознанное нарушение Конституции Украины. Об этом председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук заявил во время Большого интервью на телеканале «112 Украина».

«Мы должны вернуть этих людей, мы должны вернуть эти территории. Но мы же должны делать так, чтоб не отторгать их, не вызывать ненависти. А что, разве вот сегодняшняя политика этой власти, курс в НАТО, который подтвердил Зеленский, - он что, не знает, как относятся на Донбассе к курсу в НАТО? Знает. Запрет, дискриминация русского языка в противовес и в нарушение, грубое нарушение ст. 10 ч. 3 Конституции, где сказано, что на территории Украины гарантируются свободное развитие, использование и защита русского и других языков национальных меньшинств», - сказал он.

«И с этой политикой Зеленский собирается вернуть этих людей? Он ведь тоже подхватил наш лозунг, это он подхватил наш лозунг, что надо через сознание. Помните, у него на первых этапах еще такая была, во время избирательной кампании, он говорил, «идеологическая диверсия», какие-то эти оскорбительные термины, которые употреблял. Да не надо диверсии, сделай жизнь по-другому, продемонстрируй другое отношение к этим людям, они граждане Украины, - и все получится. Это все в целом называется «политическая воля», которая, я утверждаю, на сегодняшний день у господина Зеленского отсутствует», - резюмировал нардеп.

Напомним, 16 июля 2019 года в Украине начали действовать некоторые нормы закона о функционировании государственного языка. Он предусматривает, в том числе, введение должности уполномоченного по защите государственного языка.

Остальные изменения в сфере языковой политики будут постепенно вступать в силу до 2030 года.
ForUm

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