Предложение главы Государственной службы Украины по вопросам труда Романа Чернеги лишать права голоса тех, кто не есть налогоплательщиками является бессмысленным и опасным для государства.

С таким заявлением выступил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины IX созыва Виктор Медведчук.

По его словам, право голоса на выборах имеют все граждане Украины, достигшие 18 лет.

«Представители действующей власти продолжают выступать с заявлениями, которые не могут не вызывать удивления. Но, безусловно, абсолютным перлом является предложение главы Государственной службы Украины по вопросам труда Романа Чернеги лишать права голоса тех, кто не является налогоплательщиками. Чернега заявил, что в некоторых странах право голоса на выборах имеют только налогоплательщики (интересно, в каких?)… Чернега же предлагает возродить практику так называемых лишенцев ‒ практику первых лет советской власти, которой не было даже при Сталине», ‒ отметил политик.

Виктор Медведчук подчеркнул, что подобными заявлениями и предложениями Чернега продемонстрировал свою неграмотность и некомпетентность.

«Это наглядно свидетельствует об уровне компетентности данного чиновника. Налоги платят все – и официально нетрудоустроенные, и безработные. Поскольку все что-то покупают и оплачивают при этом косвенные налоги – акцизы, НДС, импортные пошлины. Все – налогоплательщики, поэтому предложение главы Государственной службы Украины по вопросам труда, по большому счету, бессмысленно», ‒ добавил парламентарий.

Резюмируя, нардеп подчеркнул, что нынешняя власть пренебрегает многими социальными правами граждан, поскольку согласно Конституции Украины, граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом.

«Но само по себе предложение решать экономические и социальные вопросы путем ограничения конституционных прав граждан Украины крайне опасно. Впрочем, это общий подход действующей власти, которая просто плюет на многие социальные права граждан, гарантированные действующей Конституцией», ‒ заключил он.

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук ранее сообщал, что нынешняя украинская власть во главе с президентом Зеленским действует только в своих интересах, а не в интересах украинского народа.