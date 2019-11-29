Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что министр культуры Украины Владимир Бородянский готовит драконовский закон о медиа, который позволит ему и ручным грантоедам новой украинской власти определять, что является правдой, а что ‒ нет. Об этом народный депутат Украины IX созыва Виктор Медведчук сказал, комментируя скандальное заявления Бородянского о том, что «только 8% украинцев отличают правду от дезинформации».

«Министр культуры Бородянский утверждает, что только 8% украинцев отличают правду от дезинформации. Видимо, он входит в число этих 8%. Остальные 92%, как считает продукт внешнего управления США Бородянский, «умом не вышли», чтобы решать, какая информация является правдой. Поэтому по поручению Зеленского Бородянский готовит драконовский закон о медиа, который позволит ему и ручным грантоедам определять, что является правдой, а что ‒ нет. Заодно можно переименовать свое министерство в Министерство правды, как в романе Оруэлла, и пропагандировать людям «правду Сороса», ‒ подчеркнул политик.

Кроме того, в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» прокомментировали инициативу нынешней власти «задушить свободу слова» и заявили, что в Украине идет целенаправленная борьба с независимыми медиа, которые стремятся донести обществу правду о ситуации в стране.

«Указ президента с поручением Кабмину разработать положение о требованиях и стандартах новостей, инициативы министра культуры Бородянского о введении уголовной ответственности для журналистов и приравнивании дезинформации к государственной измене свидетельствуют о том, что в Украине идет целенаправленная борьба с независимыми медиа, которые доносят обществу правду о ситуации в стране», ‒ говорится в заявлении партии.

Напомним, во время пресс-конференции в Укринформе, министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что только 8% украинцев умеют отличить правду от неправды.

Как сообщалось ранее, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук отметил, что невежественный министр культуры Бородянский влазит в крайне чувствительные для украинцев сферы, что только усиливает раскол в обществе.