также в разделеПолитика
В «Слуге народа» отреагировали на слова коллеги об ограничении свободы слова 21
Авторитетное польское СМИ: Медведчук – первый и единственный украинский политик, который предложил реальный план по урегулированию конфликта на Донбассе 45
Медведчук: 64% украинцев не поддерживают продажу земли сельскохозяйственного назначения 13
КИУ: 9 нардепов пропустили 90% голосований 17
Дубинский просит лишить Абромавичуса гражданства Украины 45
ОПЗЖ: Украинская власть пытается не просто приглушить, а задушить свободу слова 34
Нардеп от «Слуги народа» предложила «приглушить» свободу слова в Украине 51
В законопроект о рынке земли внесли более 2 тысяч правок 19
Медведчук на Закарпатье встретился с однопартийцами и акцентировал внимание на рекордной задолженности по зарплатам в Украине 28
Зеленский созвонился с Меркель по поводу «нормандской встречи» 67
Суд отказался менять меру пресечения Ляшко 53
Счетная палата впервые проведет аудит Рады 24
Зеркаль написала заявление об отставке 72
Нардеп Богданец подтвердил, что имеет судимость 47
Медведчук: У президента нет права просто так распустить Раду 33
Медведчук: Украина не выйдет на показатели 2014 года даже при росте экономики на 40% за пять лет 60
Данилов: Зеленский не пойдет на капитуляционные шаги 26
Рейтинг Зеленского упал на 21% 75

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что министр культуры Украины Владимир Бородянский готовит драконовский закон о медиа, который позволит ему и ручным грантоедам новой украинской власти определять, что является правдой, а что ‒ нет. Об этом народный депутат Украины IX созыва Виктор Медведчук сказал, комментируя скандальное заявления Бородянского о том, что «только 8% украинцев отличают правду от дезинформации».

«Министр культуры Бородянский утверждает, что только 8% украинцев отличают правду от дезинформации. Видимо, он входит в число этих 8%. Остальные 92%, как считает продукт внешнего управления США Бородянский, «умом не вышли», чтобы решать, какая информация является правдой. Поэтому по поручению Зеленского Бородянский готовит драконовский закон о медиа, который позволит ему и ручным грантоедам определять, что является правдой, а что ‒ нет. Заодно можно переименовать свое министерство в Министерство правды, как в романе Оруэлла, и пропагандировать людям «правду Сороса», ‒ подчеркнул политик. 

Кроме того, в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» прокомментировали инициативу нынешней власти «задушить свободу слова» и заявили, что в Украине идет целенаправленная борьба с независимыми медиа, которые стремятся донести обществу правду о ситуации в стране.
«Указ президента с поручением Кабмину разработать положение о требованиях и стандартах новостей, инициативы министра культуры Бородянского о введении уголовной ответственности для журналистов и приравнивании дезинформации к государственной измене свидетельствуют о том, что в Украине идет целенаправленная борьба с независимыми медиа, которые доносят обществу правду о ситуации в стране», ‒ говорится в заявлении партии. 

Напомним, во время пресс-конференции в Укринформе, министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что только 8% украинцев умеют отличить правду от неправды.

Как сообщалось ранее, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук отметил, что невежественный министр культуры Бородянский влазит в крайне чувствительные для украинцев сферы, что только усиливает раскол в обществе.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

34
Теги