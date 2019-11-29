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Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук является первым украинским политиком, который предложил прямые переговоры с лидерами «ЛДНР».

Более детальная информация говорится на официальном сайте польского центра «Ягеллония».

Как отметил автор материала, именно прямые переговоры с лидерами самопровозглашенных республик могли бы стать хорошим началом для прекращения боевых действий на Донбассе.

«Виктор Медведчук, лидер организации "Украинский выбор" и председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", призвал к созданию так называемого Донбасского автономного региона и предложил прямые переговоры с лидерами самопровозглашенных республик. Такие действия ведут к урегулированию конфликта на Донбассе», – говорится в сообщении.

В статьи также указывается, что главным представителем российского президента в Украине является украинский олигарх, серый кардинал в окружении Владимира Зеленского Игорь Коломойский.

«Интересно, что Игорь Коломойский, олигарх, серый кардинал в окружении президента Владимира Зеленского, разговаривает с Кремлем в один голос. В интервью с Соней Кошкиной, главным редактором LB.ua, он прямо заявил, что Путин не влиял на Донбасс», – подчеркивается в материале.

Напомним, главной целью председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука является улучшение жизни украинцев, прекращение боевых действий на Донбассе и возвращение мира в Украину.
ForUm

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