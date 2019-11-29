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Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины IX созыва Виктор Медведчук заявил, что новая украинская власть не имеет никакого права рассматривать вопросы купли-продажи земли сельскохозяйственного назначения без проведения всеукраинского референдума. Об этом Виктор Медведчук сообщил во время своего визита на Закарпатье, где он принимал участие в партийной конференции областной организации «Оппозиционной платформы – За жизнь».

Как отметил политик, 64% украинцев не поддерживают идею продажи земли сельхозназначения, а большинство людей склонно к тому, чтобы этот вопрос решался исключительно на всеукраинском референдуме.

«Ну, вы знаете, есть общая оценка сегодня по всей стране относительно того, что последние данные ‒ 64% не поддерживают продажу земли сельскохозяйственного назначения. Это первое. Второе: большинство людей склонно к тому, чтобы этот вопрос если и решался, то только при позитивном решении на всеукраинском референдуме. И это уже общая позиция, которая сложилась во всех регионах, в том числе и на Закарпатье. Поэтому нужно выполнять нормы Конституции, нужно выполнять нормы Земельного кодекса, нужно обеспечивать людей теми участками и правом владения на землю, а потом говорить о ее продаже», ‒ подчеркнул Виктор Медведчук.

Парламентарий также добавил, что в соответствии с Земельным кодексом 2001 года, каждый гражданин Украины имеет право на пай для ведения фермерского хозяйства, на безоплатное получение земли до 2 га и на получение до 12 соток земли на ведение садоводства.

«Возникает вопрос: люди уже получили эту землю, тем более бесплатно? Нет, не получили. Паи получили 6,9 млн граждан, в среднем по 4 гектара. Что касается подсобного хозяйства, ведения подсобного хозяйства, то до 2 га получили еще меньшее количество людей… Люди не выполнили и не реализовали свое конституционное право на землю ‒ право, предусмотренное как право собственности Земельным кодексом. О какой продаже может идти речь? Может, сначала мы удовлетворим людей и их интересы получением бесплатной земли, а потом будем решать, чтобы эта земля стала предметом купли-продажи. Я имею в виду в первую очередь землю, которая имеет сельскохозяйственное назначение», ‒ резюмировал народный депутат.

Как заявлял ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, продажа украинской земли сельскохозяйственного назначения – это требование Сороса, Международного валютного фонда и Вашингтона.
ForUm

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