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За три месяца работы Верховной Рады IX созыва состоялось 1158 голосований. В среднем один народный депутат принял участие в 69% из них, сообщили ForUm’у в пресс-службе Комитета избирателей Украины.

По данным КИУ, несмотря на то, что общие показатели участия в голосованиях достаточно высоки, в Верховной Раде остается проблемой неучастие в голосованиях значительного количества депутатов.

Так, за три месяца работы 96 народных депутатов приняли участие в менее 50% голосований парламента.

Из них девять народных депутатов пропустили 90% голосований:

1. Вадим Рабинович, ОПЗЖ, самый низкий показатель среди 423 депутатов, принял участие в 6% голосований;

2. Юлия Левочкина, ОПЗЖ, 6%;

3. Игорь Абрамович, ОПЗЖ, 7%;

4. Юрий Солод, ОПЗЖ, 7%;

5. Андрей Деркач, внефракционный, 7%;

6. Вадим Столар, ОПЗЖ, 8%;

7. Александр Фельдман, ОПЗЖ, 8%;

8. Антон Яценко, «За будущее», 9%;

9. Юрий Бойко, ОПЗЖ, 10%.

При этом В. Рабинович был зарегистрирован на 23 из 39 заседаниях Рады, Ю. Левочкина - на 31, И. Абрамович – 27, Ю.Солод – 26, А. Деркач – 26, В. Столар – 22, А. Фельдман - 36, А. Яценко – 30, Ю. Бойко - 37. Однако участия в голосованиях депутаты почти не брали.

«Руководство Верховной Рады пытается бороться с проблемой неучастия в голосованиях путем введения финансовых штрафов. Однако не стоит ожидать, что это принципиально решит проблему. Для 80-90% депутатов, которые систематически игнорируют голосования, никаких изменений не произойдет. Особенно, когда речь идет о депутатах-мультимиллионерах», - заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

С другой стороны, есть ряд народных депутатов, принявших участие почти в 100% голосований. Так, 18 народных депутатов приняли участие в 98-99% голосований парламента. Рекордсменом является Владимир Ватрас, который голосовал в 99,6% случаев.
ForUm

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