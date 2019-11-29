Так называемая демократическая украинская власть во главе с президентом Зеленским пытается не просто приглушить, а задушить свободу слова в Украине.

С таким заявлением выступили в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», комментируя антиконституционное заявление народного депутата от фракции «Слуга народа» Ольги Василевской-Смаглюк о том, что «в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы уже немножко приглушить».

Как отметили в ОПЗЖ, народный депутат Василевская-Смаглюк не может занимать пост председателя следственной комиссии и обязана сложить депутатский мандат, так как открыто призывает игнорировать нормы Конституции Украины, гарантирующей право каждого на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений, а также запрещающей цензуру.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» требует от президента Украины Владимира Зеленского и фракции «Слуга народа» ответить, поддерживают ли они требование народного депутата от фракции «Слуга народа» Ольги Василевской-Смаглюк о необходимости ограничить свободу слова», ‒ говорится в сообщении.

В «Оппозиционной платформе ‒ За жизнь» уверены, что Василевская-Смаглюк выполняет политический заказ власти.

Кроме того, в оппозиционной политсиле почеркнули, что действия ВСК, возглавляемой Василевской-Смаглюк, предвзятые и заказные.

«Наша партия заявляет, что действия временной следственной комиссии, которую возглавляет одиозная Василевская-Смаглюк, являются предвзятыми и заказными. Мы требуем пересмотра состава этой комиссии, исходя из принципов объективности и непредвзятости, а сама Ольга Василевская-Смаглюк за антиконституционные призывы к ограничению свободы слова должна сложить депутатский мандат», ‒ заявили в ОПЗЖ.

Резюмируя, в партии подчеркнули, что в Украине идет целенаправленная борьба с независимыми СМИ, которые сообщают обществу правду о ситуации в стране.

«Однако так называемая демократическая власть пытается не просто приглушить, а задушить свободу слова. Указ президента с поручением Кабмину разработать положение о требованиях и стандартах новостей, инициативы министра культуры Бородянского о введении уголовной ответственности для журналистов и приравнивании дезинформации к государственной измене свидетельствуют о том, что в Украине идет целенаправленная борьба с независимыми медиа, которые доносят обществу правду о ситуации в стране», ‒ отметили в партии.

Как сообщалось ранее, ГБР начало уголовное расследование в отношении народного депутата Украины от партии «Слуга народа» Ольги Василевской-Смаглюк за противоправные действия, предусмотренные частью первой статьи 366 («Служебный подлог»), частью первой статьи 364 («Злоупотребление властью или служебным положением»), частью третьей статьи 206 («Противодействие законной хозяйственной деятельности») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, представители партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» неоднократно заявляли, что за давлением на свободу слова в Украине стоит лично украинский президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Богдан.