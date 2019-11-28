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Виктор Медведчук сегодня в ходе визита на Закарпатье, где он принимал участие в партийной конференции областной организации «Оппозиционной платформы – За жизнь», прокомментировал в прямом эфире ситуацию с рекордной задолженностью по зарплатам, которая достигла 3,141 млрд грн.

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» подчеркнул: в том, что сложилась такая ситуация, вина прежде всего правительства г-на Гончарука. Такие неопытные, профессионально неподготовленные люди не имеют права занимать должности в высшем исполнительно органе нашего государства.

Именно правительство довело эту ситуацию до крайней точки, отметил Медведчук: «Зеленскому доложили не все. Ему доложили, что учителя страдают из-за задолженностей по зарплате и медработники, работники сферы охраны здоровья. Это правда. И нужно идти навстречу, в том числе этим категориям наших людей. Но он промолчал, что задолженность составляет 3,141 млрд грн на 1 ноября – и это рекордная задолженность с 2001 года».

«Такой задолженности никогда за фактически 17 лет не было. И это рекордная задолженность. Это прямая, непредубежденная, объективная оценка действий правительства и действий команды г-на Зеленского», ‒ подчеркнул политик.

Медведчук также акцентировал внимание на том, что проблемы, с которыми сталкиваются жители Закарпатья, характерны для всей страны: «Это  сегодня реальное наполнение социальных программ, это рабочие места, это работа, потому что безработица на Закарпатье выше, чем в других регионах. Это коммунальные тарифы, это вопрос земли и многое другое».

Политик подчеркнул, что на партийной конференции обсуждались данные болезненные вопросы, которые не решаются при этой власти, Зеленским и его командой, как не решались и при прошлой власти.
ForUm

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