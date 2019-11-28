Гарант Украины Владимир Зеленский не имеет права просто так распустить Верховную Раду. Он не обладает на это правами.

Об этом заявил глава политсовета политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук в эфире телеканалов NEWSONE, «112 Украина», ZIK и «Интер».

«Во-первых, парламент никто распустить не имеет права. Это не просто - президент пришел и распустил парламент. У него нет такого права. Парламент может быть распущен при условиях, которые перечислены в Конституции. И поэтому, если парламент, будучи самоубийцей, подчеркиваю: будучи самоубийцей, создаст такие условия, тогда президент Украины может это сделать. А если он не создаст такие условия, то он это и не сделает», - сказал он.

«И возвращаясь к сценариям и к его авторам, и не только этим, но и многим другим, я хочу сказать: мы же сегодня говорили о социологии и говорили о том, как оценивают действия команды Зеленского в вопросе того правильной ли дорогой идут товарищи. Товарищи - это мы все, но под руководством г-на Зеленского. И вот люди, наши граждане, говорят, что товарищи идут не совсем правильной дорогой. Если сегодня там во фракции 254 или 252, или 250 депутатов, то еще раз повторить такое чудо в украинской политике, когда одна фракция может состоять из 250 человек - очень сложно. Если есть люди, которые хотят попробовать это - пожалуйста. Потому что наша политическая сила, наша партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» к выборам готова. И мы считаем, что если власть примет такое решение, мы с огромным удовольствием пойдем на очередные выборы», - добавил нардеп.

«Только всегда надо помнить, что почему-то говорят все время о парламенте. А почему? У нас же есть еще президент. И там тоже есть основания для досрочных выборов президента. А может быть, президент, который не справляется, возьмет и сам подаст в отставку», - резюмировал Медведчук.