Украина не выйдет на показатели начала 2014 года, даже если экономика за пять лет вырастет на 40%, как обещает премьер-министр Алексей Гончарук.

Об этом заявил глава политсовета политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук в эфире телеканалов NEWSONE, «112 Украина», ZIK и «Интер».

«Вот, допустим, программа правительства. Правительство как бы абстрактно говорит: «Мы вот привлечем 50 млрд долларов». Видимо, тот, кто об этом говорит, Гончарук, он даже не знает истории инвестиционных потоков и инвестиционного климата в Украине. Потому что на 1 января уже далекого 2014 года у нас инвестиций было 53 млрд долл. Прямых инвестиций за все годы независимости. Это очень малая цифра, но это цифра, которая достаточно предопределяла структуру и содержание экономики в те годы. А на сегодняшний день их осталось 32 млрд, а 21 улетучились. Потому что бизнес - финансовый, промышленный, сельскохозяйственный - постепенно уходил из страны. Уходил, потому что не было условий экономического развития, потому что продолжались боевые действия, не было мира в стране за эти 5 лет. И когда господин Гончарук говорит: «Давайте за 5 лет мы нарастим ВВП на 40%»… Кстати, цифра впечатляет, хотя если ее перевести на язык специалистов и экспертов, то я вам хочу сказать, что если экономика за 5 лет вырастет на 40%, то мы даже не выйдем на уровень 1 января 2014 года, потому что у нас ВВП тогда был 186 млрд в долларовом исчислении, а сегодня он по итогам 18 года составляет 130 млрд и будет составлять где-то 136 по итогам 19-го. Вот добавьте 40% - вы увидите эту цифру», – сказал политик.

Медведчук подчеркнул, что таким образом ничего такого сногсшибающего в этом предложении нет.

«Но сногсшибающее есть в том, что это нереальная цифра при той программе правительства и при том бюджете, который мы имеем уже на 2020 год. Вот вам общая характеристика. Это не конкретность. Это общая характеристика того, как относиться к власти», – добавил он.