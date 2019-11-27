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Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины IX созыва Виктор Медведчук заявил, что весомым шагом для завершения боевых действий на Донбассе будет введение Особого статуса Донбасса на постоянной основе, что и предусмотрено Минскими соглашениями. Об этом политик сообщил в интервью программе «Большой Вечер» на телеканале NewsOne.

Как отметил Виктор Медведчук, Минскими соглашениями также предусмотрено внесение изменений в Конституцию об особом статусе.

 «Сейчас надо продлить действие этого закона (Об Особом статусе Донбасса – ред.), то есть убрать вообще эти сроки… Мы предлагаем часть статьи 1 закона отменить строк действия до 31 декабря 2019 года, то есть сделать его бессрочным. Так, как это предусмотрено минскими соглашениями. Потому что этот особый статус предусмотрен минскими соглашениями не только бессрочным, но там еще и предусмотрено внесение изменений в Конституцию об особом статусе, который должен быть урегулирован статьями разделов Конституции в отношении этого особого статуса»,  - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, народный депутат Украины Виктор Медведчук предложил внести изменения в статью 1 Закона Украины «Об особом статусе», чтобы отменить строк действия закона и сделать его бессрочным.

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук также неоднократно заявлял, что Особый статус Донбасса - это основа формулы Штайнмайера и его обязательно необходимо продлить.
ForUm

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