«Заключение нового газового контракта становится всё более реально», - такими словами директор Украинского центра социальной аналитики, народный депутат V созыва Евгений Филиндаш прокомментировал телефонный разговор Владимира Зеленского и Владимира Путина, который состоялся 25 ноября.

Филиндаш обратил внимание, что и пресс-служба украинского президента, и российского лидера отметили, что Зеленский и Путин обсуждали вопрос о заключении нового газового контракта. По его словам, прямые поставки газа - это единственный рабочий сценарий.

«И это – единственный рабочий сценарий для того, чтобы, во-первых, газ в Украине этой зимой был, и во-вторых, для того, чтобы цена на него была снижена», - пояснил он.

Тем более, подчеркнул Филиндаш, оппозиционный политик Виктор Медведчук еще в марте достиг принципиальной договоренности о поставках газа и о скидке 25% для Украины.

«Тем более, что принципиальная договорённость о возможности прямых поставках газа из России и о скидке в 25% была достигнута ещё в марте этого года Виктором Медведчуком в ходе его встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым в Москве», - аргументировал директор Украинского центра социальной аналитики.

«А в июне на полях Петербургского экономического международного форума глава «Газпрома» Алексей Миллер еще раз подтвердил Медведчуку, что «Газпром» готов предоставить Украине скидку в 25 % при условии прямых закупок», - добавил эксперт.

По словам Филиндаша, Медведчук подготовил базу для заключения нового газового контракта, поэтому новой власти во главе с Зеленским осталось только юридически оформить эти договоренности.

«Т.е. вся база для заключения контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом» подготовлена. Теперь осталось только юридически оформить договоренности и получить скидку», - описал он необходимую последовательность действий.

По словам Филиндаша, «это был бы самый выгодный вариант для Украины». Но, как поясняет директор Украинского центра социальной аналитики, нынешнее руководство «Нафтогаза» - это люди Сороса, которые играют не на стороне Украины.

«Правда, это вряд ли будет выгодно для нынешнего руководства «Нафтогаза» - Коболева, Витренко и компании, которые явно и откровенно играют на стороне своих западных лоббистов, и, в частности, Джорджа Сороса, а не на стороне Украины», - сообщил эксперт.

Впрочем, как считает Евгений Филиндаш, остается надежда, что президент Владимир Зеленский будет руководствоваться интересами Украины и простых украинцев, потому что снижение цены на газ является одним из главных ожиданий людей.

«Но, будем, надеяться на стороне Украины сыграет Владимир Зеленский, который должен понимать, что вопрос о снижении цены на газ является одним из главных ожиданий большинства его избирателей», - резюмировал директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш.