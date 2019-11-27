Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков уверен, что украинский президент Владимир Зеленский должен договориться с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком в вопросе выполнения Украиной Минских соглашений. Об этом аналитик сообщил в эфире радиостанции «Вести ФМ».

По словам Чеснакова, Зеленский должен создать коалицию в поддержку мира и назначать людей, которые призывают к миру, чтобы увеличить свою поддержку в плане выполнения Минских соглашений.

«Понимаете, это риски, когда вы ничего не хотите делать, и считаете, что все произойдет само собой. Если бы он создавал коалицию в поддержку мира, назначал людей, которые призывают к миру, договаривался, умел договариваться с тем же Медведчуком и с Бойко, то есть притягивал на свою сторону людей, способных увеличивать его поддержку в плане выполнения Минских соглашений. Он этого не делает. То есть он, как и Порошенко в свое время…», - сказал он.

Политолог уверен: Владимир Зеленский ухудшает свою позицию как глава государства, поскольку нынешнее положение президента не позволяет рассматривать его как гаранта Конституции.

«Он наоборот ухудшает свою позицию как гарант. Посмотрим, как он поведет себя в Париже, если он выступит… У него же шанс проявить себя есть. Просто каждый раз мы приходим, садимся перед экраном и видим не человека ответственного, не человека, который готов проявить политическую волю и взять на себя ответственность за выполнение тяжелых, но необходимых соглашений для того, чтобы Украина мирно зажила с Донбассом. А вместо этого видим какие-то шуточки, какие-то видеоролики. Так дела не делаются», - добавил он.

Резюмируя, эксперт подчеркнул, что Зеленский также должен определиться со своей позицией по отношению к партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», которая на сегодняшний день имеет серьёзную поддержку на юго-востоке.

«Как фактор рейтинга я не могу с точностью сказать. Я не думаю, что для людей это имеет принципиальное значение. Я думаю, что на рейтинг влияет, скорее, отсутствие четкой позиции по отношению к тем партиям, в первую очередь к «Оппозиционной платформе – За жизнь», которые имеют все-таки довольно серьезную поддержку на юго-востоке. И я думаю, что Зеленскому неплохо было бы все-таки определиться, что он хочет. Он хочет все-таки постепенно подходить к подготовке общественного мнения к миру, либо хочет опять нагнетать силовые разные ожидания. Я не думаю, что он будет сильно успешен в нагнетании силовых ожиданий», - заключил он.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что нынешняя украинская власть не хочет выполнять Минские соглашения, так как действует не в интересах украинского населения.