Цены на газ в Украине остаются европейскими, несмотря на то, что газ идет в страну не из Европы. Об этом напомнил глава политсовета политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук в эфире телеканала NEWSONE.

«Импорт на 1 октября 2019 года из России составляет 5,6 млрд долл.: это не только ТВЭЛы, это и уголь, это многое другое, но не газ, не газ. Потому что газ у нас идет якобы из Европы. Нет, он не идет из Европы. Цены у нас европейские, европейских операторов. Цены, куда закладывается вот это плечо «Дюссельдорф+», которая продолжает действовать. Это преступная схема, введенная при Порошенко, реализуемая при г-не Зеленском, и уже полгода никто даже не думает ее остановить. Если «Роттердам+» занимаются, но, правда, так занимаются, что скоро надо будет давать героев Украины тем, кто ввел эту систему, то тогда если так, то не надо заниматься «Дюссельдорф+»? Только как быть с людьми, которые платят непомерные объемы, размеры за жилищно-коммунальные тарифы, в первую очередь за газ? Потому что накрутка якобы из Дюссельдорфа и обратно, и интересы бизнес-структур заложены в этой цене. А газ просто собирается: он зашел из России в Украину, он в Украине используется, но по бумагам покупают якобы после «Дюссельдорф+» и по ценам, установленным на хабе, газовом хабе «Дюссельдорф+», - указал Медведчук.

Оппозиционный политик также прокомментировал слова премьер-министра Украины Алексея Гончарука о необходимости сохранения интереса в отношении транзита газа через территорию страны.

«Теперь мы возвращаемся к тому, что сказал наш... Хотел сказать уважаемый премьер-министр, но он не уважаемый, потому что не является профессионалом, а на этой должности должен быть профессионал. Так вот, он сказал по поводу транзита: вот у нас есть интерес, мы должны этот интерес сохранять. Да, есть интерес. Но только надо было думать не только о своем интересе, но и о том, является ли этот его интерес и наш украинский интерес интересом других сторон. Насколько они сегодня заинтересованы в этом? А ведь это картина совершенно вырисовывается несуразная. Почему? Потому что есть вопрос. Мы последние годы, последние три года как минимум, транзитировали газ в объеме 84-93 млрд кубов за год. Это давало нам 2,9-3,1 млрд долл. в доходную часть бюджета. Понятна сумма - 3 млрд, да? В среднем. Это делала Россия, отправляя свой газ европейским операторам. Теперь, когда в декабре 2019-го введется «Турецкий поток - 1», «Турецкий поток - 2», один - для внутреннего потребления Турции, который выпадет из баланса газа, который шел раньше, в том числе, по украинской трубе, а 16 млрд второго газового потока пойдет в Болгарию, Венгрию и другие страны, которые ранее питались через украинскую ГТС. И «Северный поток - 2», который будет введен в действие самое позднее - в апреле следующего, 2020 года, а до апреля они могут 4 месяца не брать газ, потому что они закачали газ (Россия, а не Украина) и в газовые хранилища в Европе, они обеспечат себя на 8 месяцев. А им надо всего четыре. 56 млрд плюс, получается. Там 56 добавились, здесь добавилось от 16 до 32, 16 - точно, еще 16 - условно, сколько это вместе? Это вместе где-то 75-80 млрд. А по украинской трубе шло… вот в этом году будет 87 млрд. Этот баланс, если убрать «Турецкий поток - 1», условно принять, составляет 11-15 млрд. Все. Скажут, подождите, а почему по ГТС нельзя больше? Можно, но это невыгодно России. Почему? А потому что и один, и второй путь для России короче, значит, меньше стоит. Транзитирование дешевле, чем по трубе через Украину. И поэтому «Газпром» исходит из экономических интересов», - объяснил Медведчук.