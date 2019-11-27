Для команды Зеленского цель продажи земли ‒ не только получить деньги, но и выполнить указания кураторов из США и Сороса. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Они (власть. ‒ Ред.) смотрят более просто на все эти вопросы. Продать и получить деньги. Продать и выполнить указания того же "вашингтонского обкома", фонда Сороса, который действительно все эти годы платил гранты для того, чтобы привести к рынку земли», ‒ отметил оппозиционный политик.

Медведчук назвал и причины происходящего: «Потому что сегодня в мире главная проблема ‒ это проблема продовольствия. Вторая ‒ это проблема пресной воды. Так вот, когда мы говорим о продовольственной проблеме: сокращается сельскохозяйственное производство. В первую очередь ‒ товаров продовольственного характера. И сегодня земля ‒ это очень важно. Тем более земля Украины, которая обладает черноземами, большим количеством».

Виктор Медведчук поднял также вопрос о необходимости справедливого распределения земли.

«Есть те, которые считают, любители считать, все время считают, считают. Я один из них. Беру и считаю. Вот 10,4 миллиона гектаров земли, которые должны принадлежать нашим людям, да? 7 миллионов, мы говорили, распаевали и получили свою долю. Если исходить из того, что нас 42 миллиона, ну… я говорю об этой цифре, но в эту цифру не верю. По разным причинам. Пусть 42 миллиона, официальная статистика. Отнять 7 – получится 35‒36. Если 10,4 миллиона поделить на 35, то получается 29 соток на человека. Вот каждый гражданин у нас, когда он будет для себя определять вопрос, правильно ли поступает власть и критерии для оценки этой власти в вопросе введения рынка земли сельскохозяйственного назначения, должен исходить из того, что у него есть право на 29 соток. Кто-то, может, получил при распаевании 4‒8 гектаров. Там от 1 до 8, кстати, получали, несмотря на то, что 2 можно было получить бесплатно. Кто-то не получил ничего. Те, которые в результате распаевания уже получили, они не имели права. А вот те, которые не получили, они имеют право знать цену вопроса для каждого гражданина Украины. Это 29 соток. Вот вы соглашаетесь сегодня отдать государству, в его распоряжение эти 29 – скажи, мне она не нужна, делай, что хочешь. Вот если так все скажут, тогда можно это делать. А если не скажут, то, во-первых, упорядочьте вопросы, приведите инвентаризацию, приведите в порядок реестр и проведите референдум. После этого можно принимать решение», ‒ подчеркнул народный депутат.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканалов NewsOne, «112 Украина», ZIK и «Интер» заявил, что продажа земли – это не наша национальная идея, она родилась в фонде Сороса в результате внешнего управления Украиной, введенного Вашингтоном.