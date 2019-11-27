Руководство «Нафтогаза» в лице председателя правления Андрея Коболева и исполнительного директора Юрия Витренко целенаправленно срывает переговоры по газу с Россией. Об этом на своей странице в Facebook написал общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

По словам Скубченко, срыв переговоров в исполнении Коболева и компании грозит тем, что Украина зимой просто рискует замерзнуть.

«Слуги Сороса — все эти коболевы, витренко и иже с ними — целенаправленно срывают переговоры по газу», - делает вывод общественный деятель.

«А если Украина будет замерзать, соросята ничем не рискуют, они просто сядут в самолет и полетят в Майами, а простые украинцы будут «пишатися» на морозе, вместе со стариками и маленькими детьми», - нарисовал глава ЖСУ мрачную перспективу.

Скубченко напомнил, что украинский политик Виктор Медведчук еще в марте решил вопрос с поставками газа, когда договорился с руководством РФ и о поставках, и о скидке 25 % для Украины.

«И это при том, что Медведчук еще в марте договорился о рабочем варианте по газу: Украина и Россия договариваются о прямых поставках, плюс Украина получает скидку 25 %», - перечислил детали общественный деятель.

По словам Скубченко, ситуация вокруг нового газового контракта четко показывает, что Медведчук ведет себя как патриот Украины, а Коболев и компания - как иностранные агенты.

«Вот такие ситуации на самом деле и показывают, кто настоящий патриот Украины, а кто — иностранные агенты, продавшие свой народ за американские доллары», - резюмировал глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.