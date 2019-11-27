Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что во время встречи лидеров «нормандской четверки» газовый вопрос рассматриваться не может, поскольку это проблема должна обсуждаться исключительно во время двухсторонней встречи президентов России и Украины.

Об этом народный депутат IX созыва сообщил в интервью программе «Большой Вечер» на телеканале NewsOne.

По словам Виктора Медведчук, во время встречи «нормандского формата» будут подняты любые вопросы, касающиеся прекращения боевых действий на Донбассе и возвращения мира в Украину.

«Возвращаясь к «нормандскому формату», то, конечно, газовый вопрос в «нормандском формате» рассматривать не могут. Не могут! И абсолютно понятно, я даже не хочу объяснять - умные люди меня поймут. А вот если будет у г-на Зеленского двухсторонняя встреча с Путиным, может быть и на полях «нормандского формата», то, конечно, там могут быть подняты любые вопросы. Но ведь такой встречи надо добиваться, к такой встрече надо быть подготовленным, потому что снова-таки, возвращаясь к г-ну Путину. Он сказал, что встреча ради встречи не нужна. А если будет такая встреча (а он никогда от нее не отказывался), то она должна быть содержательной. И там действительно должны обсуждаться и желательно приниматься решения в интересах обеих стран. Но мы, естественно, в первую очередь думаем об интересах Украины», - подчеркнул оппозиционный политик.

Виктор Медведчук уверен, что нынешняя украинская власть действует не в интересах украинских граждан, так как выполняет все указания и директивы представителей США.

«Ну и что, зато это альтернатива, зато то, что мы покупаем в Америке, - это усиливает наш суверенитет. А то, что мы покупаем в России, - это его уменьшает или даже его уничтожает. Вот политика Коболева, который действует в интересах американцев, куда он пересылает деньги своим родственникам… Это всё продолжает терпеть уже действующая власть. Почему она это терпит? Боится? Есть указания, директивы американцев? Ну, тогда это власть не украинская. Тогда она действует не в интересах наших граждан. Тогда она действует в интересах других. И это надо тогда объяснить, особенно когда вот эта политика по прямым поставкам и по транзиту проваливается», - резюмировал он.

Как сообщалось ранее, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что перспектива встречи глав государств «нормандской четверки» напрямую зависит от того, как будут выполняться Минские соглашения.

Напомним, народный депутат Украины Виктор Медведчук неоднократно обвинял новую украинскую власть в том, что она не хочет выполнять Минские соглашения.