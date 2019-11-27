Народный депутат Украины, Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук в интервью каналу «NEWSONE» заявил, что он не может пока считать Зеленского президентом мира.

«Ну, пока это только слова, что он президент мира. Президент Украины, в данном случае г-н Зеленский, должен ставить задачу не только возвращения людей, которые удерживаются. Всех тех, кто удерживается всеми. Он должен ставить задачу о возвращении всех граждан, которые живут на неконтролируемых территориях, потому что это граждане Украины», - убеждён Виктор Медведчук.

У украинского оппозиционного политика есть способы как это сделать.

«И надо думать, - продолжил Медведчук, - как вернуть их, как вернуть через сознание, что предусмотрено нашим планом и, кстати, подхвачено командой Зеленского, которая неоднократно об этом говорила. Да, мы будем думать, как через их сознание дойти до их понимания того, что в Украине им жить будет лучше, а не на неподконтрольных территориях. Поэтому задача должна быть другая».

Что касается предстоящей встречи в «нормандском формате», то по этому вопросу Виктор Медведчук сказал следующее: «Тактическая задача на этот период (возвращение удерживаемых) – это задача правильная. И она может быть реализована. Только вопрос: почему это надо реализовывать в "нормандском формате"? Ведь она зависит от Донецка и Луганска. А у тех людей есть тоже интерес вернуть удерживаемые лица, которые находятся на основной территории Украины. Так надо договариваться. И, учитывая, что я кое в чем разбираюсь в вопросах освобождения удерживаемых лиц, я вам хочу сказать, что здесь, всё зависит от политической воли, от политической воли г-на Зеленского».

Напомним, что 17 июля Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук сегодня по приглашению евродепутатов презентует в Европарламенте свой мирный план по урегулированию конфликта на Донбассе. Кроме того, депутаты «Оппозиционно платформы - За жизнь» подали в Веровную Раду изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.