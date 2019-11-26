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Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук обратился к Генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке с требованием дать оценку необоснованному назначению и выплате премий руководству НАК «Нафтогаз Украины» за «победу» в Стокгольмском арбитраже в споре с ОАО «Газпром» по транзитному контракту. Общая сумма премий составляет $46,3 млн, из них $20,7 млн уже выплачены.

Как отметил Медведчук, решение о назначении премии сотрудникам «Нафтогаза Украины» в размере $46,3 млн содержит в себе конфликт интересов, к которому имеют отношение высшие должностные лица Кабинета министров Украины, поскольку основателем и единственным акционером компании является государство, а функции по управлению корпоративными правами государства в уставном капитале компании осуществляет Кабинет министров Украины.

Политик также добавил, что есть все основания утверждать: речь идет об умышленном промедлении следователей НАБУ при проведении расследования по делу о незаконной выплате премий сотрудникам «Нафтогаза Украины», что сопровождалось воздействием на следствие со стороны отдельных должностных лиц.

Медведчук напомнил, что такая позиция в высших органах власти является системной. В частности, 16 июля 2019 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что главу «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева не будут привлекать к уголовной ответственности за выплату премий руководству «Нафтогаза» за «победу» в Стокгольмском арбитраже над российской компанией «Газпром».

Руководствуясь статьей 15 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины», Виктор Медведчук обратился в Генеральную прокуратуру Украины с требованием дать оценку всем вышеизложенным обстоятельствам.
ForUm

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