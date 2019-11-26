Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что новая украинская власть во главе с президентом Зеленский нарушила весь баланс прав и обязательств в государстве.

Об этом оппозиционный политик сообщил в интервью на телеканале NewsOne.

По словам народного депутата Украины IX созыва Виктора Медведчука, «быстрые» изменения в структуру Конституции могут привести к тому, что всю модель власти нужно будет выстраивать «совсем по-другому».

«Конечно же, нельзя менять Конституцию, так как это начали делать «Слуги народа» буквально в первые дни после прихода к власти. Почему? Потому что изменить структуру Конституции – это означает нарушить баланс прав и обязательств. Если нарушается баланс, то тогда надо выстраивать всю модель власти по-другому. Потому что монополизация власти, монополизация власти в одних руках – в одних руках – это всегда бред для общества и для развития страны», - подчеркнул нардеп.

Медведчук также добавил, что украинская власть забывает о том, что в стране действует парламентско-президентская форма правления, тем самым нарушает Закон Украины.

«У нас парламентско-президентская форма правления, а представители власти даже забывают об этом... Как Кабинет министров формировался? Ведь он должен формироваться по-другому. Это большинство, коалиция должна была рассматривать кандидатуру, подать ее президенту, а президент должен был вернуть ее на утверждение. Эта церемониальная вещь предусмотрена Конституцией. Мы же это не скрывали. А получается так: он сказал премьер, правительство, как у вас, в том числе в эфире, говорила г-жа Анна Скороход (я правильно говорю, да?)? Как она говорила? Нам сказали, что вот, вы сможете задать вопрос, потом сказали, не-не-не. Вот пришли за 15 минут, вот этот Кабмин состав, вы за него голосуете, потому что президент за них отвечает. Стоп! Не президент! Но не президент. Я утверждаю как автор той части Конституции, по которой живет страна, – не президент, а именно парламентская коалиция. Вот это монобольшинство отвечает. А они сняли с себя ответственность. Это уже нарушение закона», - резюмировал политик.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что нынешняя украинская власть действует исключительно в собственных интересах, а не в интересах украинского народа.

Виктор Медведчук также неоднократно настаивал на том, что члены нынешнего Кабинета министров во главе с премьером Гончаруком - это команда циников и непрофессионалов.