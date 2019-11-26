Генеральная прокуратура Украины обязана начать уголовное расследование в отношении городского головы г. Львова Андрея Садового за его призывы к подготовке преступлений против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.

Более детальная информация сообщается на официальном сайте партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Как отметили в ОПЗЖ, это не единственное преступление Андрея Садового, за которое ему грозит уголовная ответственность.

«21 ноября Печерский районный суд г. Киева, рассмотрев заявление народного депутата Украины относительно бездействия должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины по поводу невнесения сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований, принял решение обязать ГПУ начать расследование уголовного преступления», - говорится в сообщении.

В оппозиционной политсиле также подчеркнули, что действия мэра Львова Андрея Садового содержат все признаки уголовного преступления, поскольку в призывах чиновника усматриваются подстрекательство к совершению незаконных действий против Виктора Медведчука.

«Действия Садового характеризуются прямым умыслом и содержат признаки преступления, предусмотренного частью первой статьи 14, частью четвертой статьи 27, статьей 149 Уголовного кодекса Украины, поскольку в призывах Садового усматриваются подстрекательство к совершению незаконных действий, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности», - добавили в ОПЗЖ.

В партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» уверены: преступные действия Садового были направлены на дискредитацию гуманитарной миссии Виктора Медведчука как спецпредставителя в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Востоке Украины, а также служили инструментом политического преследования, запугивания и угроз.

Напомним, 4 декабря 2018 года Андрей Садовой разместил на своем Youtube-канале видеоролик с призывом к совершению преступления в отношении председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.