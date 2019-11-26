Если украинская власть не решит такие задачи как мир на Донбассе и новый газовый контракт, зависимость Украины от МВФ возрастет еще больше. Об этом на сайте «Корреспондент» пишет экономический обозреватель Юрий Лукашин.

«Как мы уже видели на практике, война – это миллиардные расходы. Точно так же, если не удастся договориться с Россией по газу, придется повышать тарифы для населения и для промышленности. А как повышать тарифы, когда украинцы и так уже должны десятки миллиардов за коммунальные услуги? Кроме того, если не будет нового контракта, Украина больше не будет получать около 3 миллиардов долларов за транзит», - поясняет журналист.

И, наоборот, по словам Лукашина, «если удастся решить обе животрепещущие задачи, Украина снизит зависимость от МВФ. А значит, получит шанс проводить более самостоятельный экономический курс». Есть ли шанс на мир на Донбассе в ближайшем будущем – покажут результаты встречи в «нормандском формате», предварительно согласованной на 9 декабря.

Что касается нового газового контракта с «Газпромом», Лукашин обращает внимание, что единственный вариант решения проблемы предложил только оппозиционный политик Виктор Медведчук.

«Что касается вопроса по газу, то единственный вариант решения на сегодняшний день предложила разве что оппозиция – устами Виктора Медведчука», - подчеркнул журналист.

Лукашин напоминает, как «украинский переговорщик с РФ еще в марте договорился с российским премьером Дмитрием Медведевым и главой правления «Газпрома» Алексеем Миллером о принципиальном согласии на новый контракт и скидку для Украины в 25% при условии прямых поставок. На днях, выступая на саммите БРИКС в Бразилии, об этом напомнил и российский президент Владимир Путин».

Прямые поставки газа и скидка 25 %, о которой договорился Медведчук, помогут снизить зависимое положение Украины от МВФ, подчеркивает Лукашин.

«И если «Нафтогаз» и «Газпром» все-таки договорятся по газу на тех условиях, которые согласовал Медведчук, это поможет серьезно ослабить зависимость Украины от МВФ», - резюмировал экономический обозреватель Юрий Лукашин.