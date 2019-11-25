К сожалению, Украина оказалась в числе беднейших и слаборазвитых стран мира ‒ власть не создала условий, которые бы обеспечили активный и стабильный рост ВВП. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, говорится на официальном сайте партии.

На этом акцентируют внимание и международные эксперты. Хотя Всемирный банк и улучшил прогноз роста ВВП Украины до 3,6% в 2019 году, а также сохранил прогноз роста ВВП в 2020 году на 3,7%, в 2021-м – на 4,2%, Украина пока не создала условий, которые обеспечили бы рост ВВП на 4% ежегодно в течение ближайших 30 лет. Об этом заявил ведущий экономист представительства Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Фарук Кхан.

«Чтобы Украина смогла выйти на уровень богатой страны и обеспечить лучшие стандарты жизни, ей надо расти на 4% не два квартала или два года, а где-то 30 лет. Создала ли Украина соответствующие условия для этого? Наша оценка показала, что пока этого не произошло», – отметил он.

В Нацбанке делают несколько иные прогнозы: рост ВВП в 2019-м и 2020-м составит 3,5%, а в 2021-м – 4%. Как подчеркнул Медведчук, хотя прогнозы Всемирного банка и НБУ немного разнятся, суть ясна: пока что нет перспектив выхода даже на уровень 2013 года.

«Украина, которая еще недавно была одной из мощнейших мировых индустриальных держав (и при этом она полностью обеспечивает себя сельхозпродукцией), оказалась в числе беднейших и слаборазвитых стран мира. И, судя по прогнозам международных организаций, из этой ситуации ей не выйти в ближайшие 30 лет», ‒ резюмировал политик.

Напомним, ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук не раз заявлял, что Кабмин Гончарука принял антисоциальный бюджет, не направленный на обеспечение социальных гарантий.