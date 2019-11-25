Одно из самых авторитетных СМИ Гонконга Asia Times опубликовало статью бывшего индийского дипломата Мелкулангара Бхадракумара, который отметил, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук первым оказал поддержку президенту Владимиру Зеленскому после принятия Украиной «формулы Штайнмайера».

Более детальная информация говорится в материале об украинско-российских отношениях на официальном сайте издания.

«Очевидно, что поощрению подхода Зеленского свидетельствует сильная поддержка, оказанная украинскому президенту для продвижения в этом направлении (принятие формулы Штайнмайера. – Ред.), высказанная Виктором Медведчуком, председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», которая располагает 43 местами из 450 в украинском парламенте, получив более 13% голосов на выборах 2019 года», – отмечает автор статьи.

Бхадракумар также подчеркнул, что Киев обязан нормализировать отношения с Москвой, и, по мнению бывшего дипломата, Украине удастся этого достичь.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук неоднократно говорил, что Минские соглашения безальтернативны и являются фундаментом для достижения мира в Украине, а «Формула Штайнмайера» – это начало пути к миру в Украине.