Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук считает, что назрела встреча президентов Украины и Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина. Об этом он заявил в эфире политического шоу «Пульс» на телеканале 112 Украина.

«Да, если будет очная встреча, а я бы очень хотел, у господина Зеленского и у господина Путина есть предмет для разговоров, для дискуссий, есть вопрос и предмет для выяснения отношений по многим сегодняшним ситуациям, сложившимся между Украиной и Россией. То тогда там, если такая очная двухстороння встреча будет – там, конечно, может подниматься в том числе и этот (газовый. – Ред.) вопрос. Но не в «нормандском формате», – отметил политик.

Медведчук подчеркнул, что такая встреча необходима в первую очередь для Украины.

«Кстати, такая бы встреча была бы очень нужна и необходима в первую очередь для Украины, а не для России. Но, как неоднократно заявляли и та вторая сторона, и в том числе и Путин, что встреча ради встречи не может быть. Поэтому, если есть предмет для этой встречи, а я считаю, что он есть, именно исходя из интересов Украины, то такая встреча должна состояться. Или на полях встречи в «нормандском формате», или, вообще, отдельно, как это предлагалось, но такая встреча назрела, и она необходима. Необходима, в первую очередь, для нашей страны», – добавил Медведчук.