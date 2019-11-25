Конституционное право на получение земли имеют все, не только те, кто на этой земле работает в сельском хозяйстве или в сельской местности, но и городские жители. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук в эфире политического шоу «Пульс» на телеканале 112 Украина.

«Но мы же должны обеспечить по Конституции и по Земельному кодексу, за который мы тогда голосовали в далеком 2001 году, право получить людям эту землю. Вы сначала предоставьте всем желающим, потому что конституционное право на получение земли имеют все, не только те, кто на этой земле работает в сельском хозяйстве или в сельской местности, но и городские жители. И только потом, когда это все будет урегулировано, зарегистрировано, когда будут реестры, тогда этот вопрос надо вынести на всенародное обсуждение, может ли эта земля продаваться, а не сейчас», – отметил он.

Политик также добавил, что правительство хочет выполнить указание Международного валютного фонда, хотя является непрофессиональным.

«Потому что есть указание МВФ, потому что правительство, которое не пользуется сегодня авторитетом, является непрофессиональным, просто хочет найти этот источник, линию наживы для себя и для тех, кто их лоббирует. А кому это интересно? Это интересно сегодня крупным агрохолдингам, иностранным «инвесторам», которые точно дадут деньги под землю для того, чтобы скупить ее, а потом перепродавать, потому что ее цена будет расти. Это те, кого интересует чернозем Украины», – сказал Медведчук.