«Нормандский формат» может снова подтвердить минские соглашения, а по-другому нет никаких путей, чтобы это был какой-то другой вариант. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук в эфире политического шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина».

«Нормандский формат» может снова подтвердить минские соглашения, а по-другому, кстати, я не вижу никаких путей, чтобы это был какой-то другой вариант, «нормандский формат» может сегодня определить конкретные условия или порядок выполнения того, что записано в минских соглашениях», – сказал он.

Политик напомнил, что в украинском политикуме очень часто возникает точка зрения, которая является необъективной и недостоверной.

«Я хочу напомнить, чтобы не разъединять, потому что в нашем политикуме очень часто возникает точка зрения, которая является необъективной и недостоверной. Во-первых, не все знают, что такое минские соглашения, во-вторых, не все знают, какая связь между минскими соглашениями и «нормандским форматом». Я хочу объяснить. Когда говорят о минских соглашениях 2015 года – это не совсем так. Минские соглашения принимались не в 2015 году. Минские соглашения принимались 5 и 19 сентября 2014 года. А 12 февраля 2015 года принимался комплекс мер по выполнению минских соглашений, и этот комплекс мер по выполнению минских соглашений обсуждался среди глав государств «нормандской четверки». Хочу напомнить, а я был и присутствовал тогда в Минске, что эти переговоры продолжались 17 часов без перерыва на отдых, за исключением перерывов для того, чтобы перекусить. 17 часов главы 4 государств работали над тем, чтобы выработать и подтвердить потом минские соглашения, которые были подписаны после этого представителем Украины, представителем России и представителем тогда непризнанных территориальных объединений, то есть тех, который представляет отдельные районы Луганской и Донецкой области», – отметил Медведчук.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры Франции, Германии, России и Украины встретятся в Париже 9 декабря в попытке активизировать усилия в поисках мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. В Кремле подтвердили, что саммит в «нормандском формате» действительно запланирован на 9 декабря в Париже.