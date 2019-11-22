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Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против руководства и сотрудников Службы безопасности Украины из-за их незаконных действий в отношении членов партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Об этом говорится на официальном сайте партии ОПЗЖ.

Как отметили представители оппозиционной политсилы, руководство СБУ использовало свое служебное положение для незаконного влияния на народных депутатов IX созыва с целью препятствования исполнения ими служебных обязанностей.

«Решение ГБР об открытии уголовного производства основывается на обращении народных депутатов, которое стало реакцией на информацию, появившуюся в СМИ, о том, что департамент "К" СБУ получил задачу организовать слежку и сбор конфиденциальной информации о руководстве партии и народных депутатах от "Оппозиционной платформы – За жизнь": Медведчуке В. В., Шуфриче Н. И., Козаке Т. Р., Нимченко В. И., Загороднем Ю. И., Колтуновиче А. С., Волошине О. А., Дунаеве С. В., Столаре В. М., Абрамовиче И. О., Приходько Н. И., Пономареве А. С.», – говорится в сообщении.

В ОПЗЖ также напомнили, что Верховная Рада не давала разрешения на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Следовательно,  осуществление в отношении них каких-либо оперативно-розыскных действий является незаконным и содержит признаки тяжких уголовных преступлений, предусмотренных статьями 182, 344, 356, 365, 170, частью первой статьи 371 УК Украины», – резюмировал в партии.

Как сообщалось ранее, член фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь», народный депутат Украины Ренат Кузьмин обратился к Генеральному прокурору Руслану Рябошапке с требованием привлечь к уголовной ответственности руководство Службы безопасности Украины.
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