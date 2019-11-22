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Согласно Конституции Украины, единственным источником власти в стране является украинский народ, но у этого источника власти нет сегодня механизма, как реализовывать эту власть. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук в эфире политического шоу «Пульс» на телеканале 112 Украина.

«Статья 5 Конституции Украины говорит, что единственным источником власти в стране является украинский народ, но у этого источника власти нет сегодня механизма, как реализовывать эту власть. И мы еще когда-то в формате «Украинского выбора», общественного движения, в 2012 году разработали такой законопроект. Сейчас мы его подали от фракции 29 августа», – сказал он.

При этом политик подчеркнул, что ни вышеупомянутый, ни другие законопроекты пока не рассматривают.

«Но ни этот законопроект, ни другие пока никто не рассматривает. Поэтому это опять-таки разговоры. Потом будет референдум, закон о референдуме тоже будет потом. А сейчас надо срочно продать землю, потому что это требование МВФ. Это требование тех, кто, к сожалению, осуществляет внешнее управление в стране. И этого допустить нельзя», – уверен Медведчук.
ForUm

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