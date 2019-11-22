Топовое польское СМИ New Eastern Europe опубликовало материал, в котором указано, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук является одним из самых авторитетных политиков современной Украины.

Более детальная информация сообщается на официальном сайте издания.

Как отметил автор статьи, Виктор Медведчук занимает видное место на политической арене Украины.

«После краха коммунизма Виктор Медведчук занимает видное место на политической арене Украины. Сейчас он вернулся в парламент, что ставит новые вопросы о его возвращении. Вторая по величине фракция – "Оппозиционная Платформа – За жизнь", председателем Политсовета которой и является Медведчук, имеет 44 депутата в новой Верховной раде», – говорится в тексте сообщения.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что главной его целью является прекращение боевых действий на Донбассе и возвращения мира в Украину.

Народный депутат Украины IX созыва Виктор Медведчук также уверен, что нынешняя украинская власть не обращает внимания на результаты его деятельности, которые могли бы поспособствовать росту украинской экономики и улучшению жизни украинских граждан, так как действует не в интересах украинцев.