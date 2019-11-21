Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук считает, что единственный плюс принятого бюджета на следующий год – это то, что его приняли в середине ноября. Об этом он заявил в эфире политического шоу «Пульс» на телеканале 112 Украина.

«Приняли бюджет. Я вам скажу единственную, исключительно положительную характеристику этого бюджета: впервые этот бюджет принят в ноябре, 14. Других положительных моментов нет. То, что днем, - это техника», – отметил политик.

Медведчук подчеркнул, что принятый бюджет антисоциальный и продолжает эпоху бедности.

«Потому что он продолжает эпоху бедности, он антисоциальный. Он бюджет, который не предполагает развития страны, развития экономики, а значит, и развития социальной сферы. И поэтому вот эти требования МВФ – продажа земли, конечно, это было в угоду МВФ. Принятие своевременное бюджета, чтоб показать: смотрите, все есть. Субсидии уменьшили, субвенции уменьшили, социальные затраты не увеличили, зарплаты не увеличили. Ничего не сделали, но зато выполнили то, что вы хотели. И то, на что вы можете рассчитывать как на реализацию своих интересов в Украине. Это же устраивает Сороса, МВФ, и, конечно же, у них хотелки на этом не заканчиваются», – добавил политик.

«Поэтому вот так поступать с кондачка, извините за выражение, а именно давайте быстренько продадим, кто-то скупит, кто-то это получит и будет пользоваться, и этот кто-то – не граждане Украины, нельзя. Категорически нельзя. И мы будем против этого бороться», – добавил политик.