До конца года тарифы на газ могут подняться до 35%. Об этом в эфире политического шоу «Пульс» на телеканале 112 Украина заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

«Сегодня стоимость газа поднялась на 15%, а я, к сожалению, прогнозирую, что до конца года может подняться до 35%. И еще одно. Вот в тишине этих скандалов Кабинет министров взял и отменил порог верхнего предела стоимости газа для населения. Он был, а его взяли и отменили. А зачем этот верхний предел? Рынок, рынок Европы, рынок мира, указания Вашингтона, указания МВФ - и в результате цена может расти до бесконечности», - сказал он.

«На эту тему надо говорить, этому надо выставлять заслон, этим надо заниматься. Потому что, если я не забыл, а у меня с памятью все хорошо, то на выборах, в общем-то, об этом все говорили. Вы помните вот эти красивые билборды? «Уменьшим стоимость газа». Особенно на президентских выборах. В два, в три, в четыре, кое-кто обещал даже в шесть раз. И где оно? А его нет», - резюмировал нардеп.