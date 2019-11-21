Андриана Касьян поблагодарила Оксану Марченко и Виктора Медведчука за помощь в осуществление мечты ее мужа. Об этом в интервью изданию «ГОРДОН» рассказала Андриана Николаевна, вдова врача-костоправа Николая Касьяна.

28 октября исполнилось 10 лет со дня смерти выдающегося гражданина Украины, истинно-народного целителя Николая Андреевича Касьяна. При жизни у него была мечта – построить Центр мануальной терапии в своем родном городе, где бы он мог принимать всех, кто нуждаеться в помощи. Центр имени академика Касьяна сегодня успешно функционирует. Однако, по словам Андрианы Николаевны, его могло и не быть.

Строительство центра началось ещё при СССР, но после распада страны все было заброшено, а недостроенный комплекс – растащен местным населением.

«Мы, его семья, старались его поддерживать. Надеялись, что ему удастся воплотить свои мечты: открытия медицинского центра он добивался, еще будучи депутатом при СССР», – вернулась в воспоминания Андриана.

«Когда почти на 90% центр был построен, распался Союз. Центр развалили, разворовали. По прошествии времени его таки построили – спасибо Оксане Марченко и Виктору Медведчуку, они помогли. И сейчас ремонт сделали, спустя 15 лет после открытия. А тогда Марченко сняла фильм о Касьяне для проекта «Имена» и начала строить центр в Кобеляках, и за год он был построен», – сказала с признательностю Андриана Касьян.

«Если бы вы знали, как люди благодарны Медведчуку за то, что они не мерзнут на холоде. Там тепло, хорошо. Пусть про него говорят что угодно, но человек же не для себя старался и не для Касьяна – для людей...» – говорил Касьян еще при жизни, давая интервью Дмитрию Гордону, где выражал глубокое уважение и благодарность Виктору Медведчуку.