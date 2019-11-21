Европейцы решили отобрать у украинцев землю, потому что им своей не хватает. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук в эфире политического шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина».

«Потому что даже сегодня такой показатель, например, количество земли на гражданина в Украине составляет показатель 0,9 га, а в Европе средний показатель – 0,44 га. То есть у нас 90 соток, у них 44. Это что означает? Что там земли не хватает, но вот она есть рядом, а Украина – это же Европа. Более того, Украина – центр Европы, давайте заберем эту землю», – отметил он.

Политик подчеркнул, что оценки объема чернозема экспертами не соответствуют действительности.

«Черноземы, по разным оценкам, 23-25%, это, к сожалению, не соответствует действительности, эксперты считают, что это 8-9%, но мировых запасов чернозема. Какая главная проблема сегодня, или две главные проблемы в мире? Это продовольственная проблема и кризис, который существует и, к сожалению, развивается, и запасы пресной воды. Сегодня Украина по этим вопросам может обеспечить и себя, и принести пользу, себе, имеется в виду стране и государству», – сказал Медведчук.

«Поэтому вот так поступать с кондачка, извините за выражение, а именно давайте быстренько продадим, кто-то скупит, кто-то это получит и будет пользоваться, и этот кто-то – не граждане Украины, нельзя. Категорически нельзя. И мы будем против этого бороться», – добавил политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что после отмены моратория на продажу сельхозземель покупать землю смогут только украинцы, а иностранцы - исключительно при условии, что им это позволит народ в ходе референдума.