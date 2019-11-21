Президент Украины Владимир Зеленский использует Службу безопасности Украины для преследования народных депутатов партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», тем самым осуществляя моральный террор.

Более детальная информация говорится на официальном сайте партии ОПЗЖ.

«Опубликованная информация свидетельствует о том, что власть использует Службу безопасности Украины для политического сыска, преследуя народных депутатов по политическим мотивам, тем самым осуществляя моральный террор. Особое беспокойство вызывает информация о готовности руководства СБУ привлекать к осуществлению незаконных действий подконтрольные им праворадикальные организации», - говорится в сообщении.

Представители оппозиционной политсилы подчеркнули, что власть пытается безосновательно обвинить партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» в получении мифического «российского финансирования».

«Сегодня президент Зеленский, отдавая себе отчет в клеветническом характере подобных заявлений и желая избежать неотвратимой юридической и политической ответственности за лживые обвинения, готов использовать правоохранительные органы для совершения тяжких преступлений. Воплощением этого желания являются действия руководства и сотрудников СБУ, которые, согласно информации, опубликованной в СМИ, получили задачу организовать слежку и сбор конфиденциальной информации о руководстве партии и народных депутатах от "Оппозиционной платформы – За жизнь»: Медведчуке В. В., Шуфриче Н. И., Козаке Т. Р., Нимченко В. И., Загороднем Ю. И., Колтуновиче А. С., Волошине О. А., Дунаеве С. В., Столаре В. М., Абрамовиче И. О., Приходько Н. И., Пономареве А. С.» , - добавили в ОПЗЖ.

Стоит также отметить, что депутаты фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" не являются фигурантами уголовных дел и им также не сообщалось о подозрении.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» подчеркивает, что эти депутаты не являются фигурантами уголовных дел, им не сообщалось о подозрении, и в отношении них Верховная Рада не давала разрешения на привлечение к уголовной ответственности. Следовательно, осуществление в отношении них каких-либо оперативно-розыскных или следственных действий является незаконным и содержит признаки уголовных преступлений.

Заявляем, что за незаконные действия руководства и сотрудников СБУ предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьями 14, 170, 182, 344, 356, 365, 371 УК Украины», - резюмировали в оппозиционной партии.

Как сообщалось ранее, украинский президент Владимир Зеленский использует Службу безопасности Украины для давления на оппозицию и инакомыслящих, в частности, на членов фракции ОПЗЖ.

Также сообщалось, что член фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь», народный депутат Украины Ренат Кузьмин обратился к Генеральному прокурору Руслану Рябошапке с требованием привлечь к уголовной ответственности руководство Службы безопасности Украины.