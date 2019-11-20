Виктор Медведчук, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» возглавил межфракционное депутатское объединение «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция».

Это объединение было создано по инициативе фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь».

В заявлении о создании объединения отмечается: «Мирная Украина сегодня – задача номер один. Без ее решения, без прекращения боевых действий дальнейшее развитие страны невозможно. Главной площадкой по реализации Минских соглашений, сохранению суверенитета и территориальной целостности страны, прекращению вооруженного противостояния на Востоке Украины является "нормандский формат" с участием Украины, России, Германии и Франции».

Виктор Медведчук, избранный главой этого межфракционного объединения, рассказал о целях его создания в эфире политического шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина».

«Теперь, когда вы говорите по поводу межфракционного объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина –Россия – Германия – Франция", я хочу сказать, что эта идея возникла еще до выборов. Я презентовал в июле этого года мирный план по урегулированию ситуации на Донбассе, который был разработан мной когда-то и который стал частью программы нашей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", в Европарламенте, где присутствовали представители всех фракций, представленных уже во вновь избранном Европейском парламенте. И мы обсуждали эту тему, мы дискутировали на эту тему. И поступили предложения, что сегодня многое зависит от исполнительной власти, от главы государства, которым является господин Зеленский, от глав других членов "нормандского формата" – канцлера Меркель, президента Макрона, президента Путина», – пояснил Виктор Медведчук.

Политик отметил, что у парламентов особая роль: «Но парламенты имеют свою роль, и в данной ситуации я исходил из того, что у нас в Украине не президентская форма правления и даже не президентско-парламентская, а парламентско-президентская. А Минские соглашения – это в первую очередь их базис и фундамент, это законы: закон о выборах, об особом статусе, об амнистии и изменения в Конституцию. А это все кто должен делать? Верховная Рада Украины».

Цель дискуссии парламентариев Украины, России, Франции и Германии – найти решения для установления мира на Донбассе.

«И поэтому это общение, эта дискуссия с парламентами и с нашими коллегами во Франции, в России и в Германии может помочь найти нам этот знаменатель поддержки мирного урегулирования и реализации того, что будет принято на «нормандском формате». Здесь же 4 страны и 4 парламента должны в этом участвовать, это Россия, Украина, Германия и Франция. И мы здесь хотим найти дополнительные возможности для того, чтобы, доведя это до сведения парламентариев Франции, Германии и России, получить поддержку их руководителей государств для того, чтобы найти этот консенсус, общий знаменатель, и мир в Украине мог воцариться и быть тем, чего ждут 70–80% наших граждан», – убежден Виктор Медведчук.