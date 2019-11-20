В Земельном кодексе было введено ограничение, что ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах собственником земли не может быть ни иностранные физические, ни юридические лица. Об этом в эфире политического шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина» заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

«Мы ввели в Земельном кодексе ограничение, что ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах собственником земли не может быть ни иностранные физические, ни юридические лица. Более того, мы установили законодательный барьер, при котором если получалось так, что в собственности юридического лица находится земля, а в этом юридическом лице в результате того, что обнаружилось, или приходит один из акционеров или собственников иностранное юридическое или физическое лицо, в течение года эта земля должна быть отчуждена от такой структуры», - сказал он.

Виктор Медведчук добавил, что нынешний закон о земле интересен иностранным крупным агрохолдингам, «инвесторам», покупающим землю для перепродажи.

«Это интересно сегодня крупным агрохолдингам, иностранным «инвесторам», которые точно дадут деньги под землю для того, чтобы скупить ее, а потом перепродавать, потому что ее цена будет расти. Это те, кого интересует чернозем Украины. Потому что даже сегодня такой показатель, например, как количество земли на гражданина в Украине составляет 0,9 га, а в Европе средний показатель – 0,44 га. То есть у нас 90 соток, у них - 44. Это что означает? Что там земли не хватает, но вот она есть рядом, а Украина – это же Европа. Более того, Украина – центр Европы, давайте заберем эту землю», - добавил нардеп.

Напомним, Верховная Рада 13 ноября поддержала за основу законопроект о рынке земли. Согласно законопроекту, рынок земли предлагают открыть с 1 октября 2020 года. В проекте установили правило, по которому до 1 января 2024 года не допускается покупка земли юрлицами, бенефициарными владельцами которых являются иностранцы и лица без гражданства.