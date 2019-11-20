Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что из-за непрофессиональных действий новой власти, украинцы попросту вынуждены работать на иностранных и внутренних кредиторов. Об этом говорится на официальном сайте партии ОПЗЖ.

Как отметил парламентарий, наращивание долга по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ. – Ред.) происходит просто «ураганными» темпами.

«В январе – октябре Минфин разместил ОВГЗ на 202,782 млрд грн, что на 315,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. ОВГЗ в иностранной валюте размещены на $3767 млн (увеличение на 31,4% по сравнению с 10 месяцами 2018 года) и на 189 млн евро», – подчеркнул Виктор Медведчук.

Политик акцентировал внимание на том, что на выплату и обслуживание государственного долга пойдет треть бюджета страны, а это – экономическая катастрофа.

«Сейчас доходность в гривне снизилась до 13,5% годовых после уменьшения ставки рефинансирования. Министр финансов считает, что это недорого. Но это дорого, это очень дорого! Уже сейчас страна вынуждена работать на иностранных и внутренних кредиторов. На обслуживание госдолга запланировано потратить 141,5 млрд грн, на его погашение предусмотрено 282,1 млрд грн. На выплату и обслуживание госдолга пойдет треть бюджета – это экономическая катастрофа!» – отметил Виктор Медведчук.

И весь этот «банкет», подчеркнул политик, – за счет украинского народа.

«Невольно вспоминаются слова из известного фильма "Иван Васильевич меняет профессию". "За чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет?" – "Во всяком случае, не мы". Видимо, представители нынешней власти считают так же. Кстати, в варианте, зарезанном советской цензурой, ответ был другим: "Народ". Действующая украинская власть требует "продолжения банкета" как раз за счет рядовых граждан», – подытожил Медведчук.

Напомним, ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что правительственный проект бюджета на 2020 год является антисоциальным и ничем не отличается от бюджетов, принятых при предыдущей власти.